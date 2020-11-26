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Minikler, Haşim anısına oynayacaklar

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Minikler, Haşim anısına oynayacaklar
Elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden futbolcu Haşim Girgin anısına arkadaşları minikler futbol turnuvası organize etti.
1.Haşim Girgin Minikler Anı Futbol Turnuvası, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’te Paşaköy 100. Yıl Stadında oynanacak. 1.Haşim Girgin Minikler Anı Futbol Turnuvasında 4 takım, Gönyeli, Çetinkaya, Değirmenlik ve Yeni Boğaziçi takımları mücadele edecek.
 
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