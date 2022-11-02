Minik kızlardan, cimnastik şov

Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasının ikincisi gerçekleştirilirken, Fatma Nida Toko birinci, Defne Conkbayır ikinci, Mila Kasap ise üçüncü oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, düzenlediği yarışmalara bir yenisini daha ekledi.Cimnastik Federasyonu Türkay Çavuşgil anısına birincisini düzenlediği Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasının ikincisini gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cumartesi günü Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakaları yapıldı. Dr Fazıl Küçük Salonunda gerçekleştirilen 2. etabın sonunda ilk 10 sırada yer alan sporcular, Cimnastik Milli Takımına girme başarısı elde ettiler. Bu sporcular, Kasım ayında Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan müsabakalara katılacaklar.ErbulutCimnastik Derneğinden Fatma Nida Toko’nun birinciliği, Lefkoşa Cimnastik Kulübünden Defne Conkbayır ile Mila Kasap’ın ikinci ve üçüncülüğü elde ettikleri 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasında elde edilen dereceler şöyle oldu:1.Fatma Nida Toko, ErbulutCd 69.202.Defne Conkbayır, Lefkoşa Ck 68.203.Mila Kasap Lefkoşa, Ck 58.904.Varvara Pankratova, Mesarya YCD 58.605.Aslı Aslı, Lefkoşa Ck, 57.806.Defne Erönen, Lefkoşa Ck 56.607.Maya Küçükakçalı, ErbulutCd 53.058.Evre Aktolga, ErbulutCd 52.309.Elvin Altındağ, MesaryaYcd, 51.50.10.Hira Nur Aydın, Ada Cd 50.60.11 EnejanRozymbayeva, ErbulutCd 50.10.12.Leman Gayi, ModCd 48.80.13.Pembe Kofalı, ErbulutCd 48.10.14.Nefes Şakir, Mesarya YCD 46.80.15.Diana Elmuradova, Ada Cd 46.05.16.Sır Mutlu, Ada Cd 41.90.17.Era Hocaoğlu, ErbulutCd 41.80.