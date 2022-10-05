Minik kızlar, Çavuşgil anısına yarıştılar

Türkay Çavuşgil 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Müsabakaları sonucunda birinciliği Fatma Nida Toko elde etti

KKTC Cimnastik Federasyonu, merhum Türkay Çavuşgil anısına ikinci kez yarışma organize etti.

Türkay Çavuşgil 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Müsabakasına kulüpler yoğun ilgi gösterdiler. Minik kızların oldukça başarılı performans gösterdikleri Türkay Çavuşgil 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Müsabakasında birinciliği Fatma Nida Toko elde etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklama ile yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.

Türkay Çavuşgil 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Müsabakasında oluşan puan ve sıralamalar şöyle:

1. Fatma Nida Toko 73,2

2. Defne Conkbayır 64,9

3. Maya Küçükakçalı 61,1

4. Elvin Altındağ 59

5. Pembe Kofalı 57,8

6. Aslı Aslı 55,1

6. Evre Aktolga 55,1

7. Tasnif dışı Enejan Rozymbayeva 53.7

8. Defne Erönen 52,5

9. Hira Nur Aydın 52,3

10. Mila Kasap 50,7

11. Varvara Pankratova 47,4

12. Nefes Şakir 45,8

13. Diana Elmuradova 42,6

14. Sır Mutlu 40,9

15. Leman Gayi 40,3

16. Era Hocaoğlu 39

17. Asel Lina Bulut 18,9

18. Anisa Göçen 10,5



