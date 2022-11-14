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Minik cimnastikçiler, İstanbul’da puanlarını artırdı

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Minik cimnastikçiler, İstanbul’da puanlarını artırdı
KKTC Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 11 – 13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig 2. Etap yarışmalarına katıldı.
İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig 2. Etap yarışmalarında Bilgin Diker ve Hasan Avukat’ın antrenörlüklerinde yarışan Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, ilk etap sonuçlarına göre puanlarını oldukça artırdı.
Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, 1. Etap yarışmasında 324 puan alırken, 2. Etap yarışmasında puanını 12 puana yakın artırıp, 335,633 puana ulaştı.
Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımında Lefkoşa Cimnastik Kulübünden 3, ErbulutCimnastik Kulübünden ise 2 sporcu yer aldı.
 
 
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