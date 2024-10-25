Millilerimiz yarı finalde

KKTC Futbol Tenisi Milli takımı Romanya’da 30.’su düzenlenen Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda üçüncü gününde final grubunda oynadığı mücadelelerde iki kategoride daha yarı finale yükseldi.
FİNAL GRUBU ÖLÜM GRUBU OLDU
KKTC Futbol Tenisi Milli Takımı, E grubunda turnuvanın favori takımlarının yeraldığı Rusya, Fransa ve Danimarka’nın yer aldığı grupta mücadele etti.
Büyüklerde Tekli, çiftli ve üçlülerde oynadığı maçları kaybeden KKTC ekibi final şansını kaybetti.
Büyükler ikili mixt kategorisinde ve Büyükler üçlü mixt kategorisinde Danimarkayı 2-0 yenen KKTC ekibi ikinci maçında da Moldova’ya 2-0 yenilerek final grubundan ikinci çıkmayı başardı ve yarı final oynamayı garantiledi.
Yarı finalde bugün İkili mixt kategorisinde Irak ile karşılaşacak olan KKTC ekibi üçlü mixt kategorisinde ise Romanya ile mücadele edecek.
Kadınlar ikili ve teklilerde ise bugün iki final karşılaşması oynayacak olan KKTC ekibi turnuvada şampiyonluk hedefliyor.
TC BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ZİYARET
KKTC Futbol Tenisi Federasyonu başkanı Şevket Songur dün Türkiye’nin Bükreş büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ı makamında ziyaret ederek organizasyon hakkında bilgi verdi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Altan hem KKTC ekibine hem de Türkiye ekibine başarılar dileyerek yanlarında olduğunu vurguladı.
ŞAMPİYONA BUGÜN TAMAMLANIYOR
30.’su düzenlenen Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda bugün (cumartesi) yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Final maçlarının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.