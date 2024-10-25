Millilerimiz yarı finalde

Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda üçüncü gününde final grubunda oynadığı mücadelelerde iki kategoride daha yarı finale yükseldi

KKTC Futbol Tenisi Milli takımı Romanya’da 30.’su düzenlenen Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda üçüncü gününde final grubunda oynadığı mücadelelerde iki kategoride daha yarı finale yükseldi.FİNAL GRUBU ÖLÜM GRUBU OLDUKKTC Futbol Tenisi Milli Takımı, E grubunda turnuvanın favori takımlarının yeraldığı Rusya, Fransa ve Danimarka’nın yer aldığı grupta mücadele etti.Büyüklerde Tekli, çiftli ve üçlülerde oynadığı maçları kaybeden KKTC ekibi final şansını kaybetti.Büyükler ikili mixt kategorisinde ve Büyükler üçlü mixt kategorisinde Danimarkayı 2-0 yenen KKTC ekibi ikinci maçında da Moldova’ya 2-0 yenilerek final grubundan ikinci çıkmayı başardı ve yarı final oynamayı garantiledi.Yarı finalde bugün İkili mixt kategorisinde Irak ile karşılaşacak olan KKTC ekibi üçlü mixt kategorisinde ise Romanya ile mücadele edecek.Kadınlar ikili ve teklilerde ise bugün iki final karşılaşması oynayacak olan KKTC ekibi turnuvada şampiyonluk hedefliyor.TC BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ZİYARETKKTC Futbol Tenisi Federasyonu başkanı Şevket Songur dün Türkiye’nin Bükreş büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ı makamında ziyaret ederek organizasyon hakkında bilgi verdi.Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Altan hem KKTC ekibine hem de Türkiye ekibine başarılar dileyerek yanlarında olduğunu vurguladı.ŞAMPİYONA BUGÜN TAMAMLANIYOR30.’su düzenlenen Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda bugün (cumartesi) yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.Final maçlarının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verilecek.