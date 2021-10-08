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Milli yüzücüden tarihi başarı

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Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı

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Milli yüzücüden tarihi başarı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'ndan güzel haber geldi.
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre kurbağalama mücadelesinde 2.22.23'lük derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.
 
 
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