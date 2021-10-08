Milli yüzücüden tarihi başarı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'ndan güzel haber geldi.
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre kurbağalama mücadelesinde 2.22.23'lük derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.