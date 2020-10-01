Milli Yüzücü Emre Seven Mersin'den KKTC'ye yüzecek

Yenişehir Belediye Başkanlığı organizasyonunda, “Kulacım Kadar Uzaktasın” sloganıyla gerçekleştirilecek yüzme etkinliğinde, Türkiye’den Milli Yüzücü Emre Seven yarın KKTC’ye yüzüş gerçekleştirecek.



KKTC Mersin Başkonsolosluğundan verilen bilgiye göre, Seven’in saat 04.00’te deniz ve hava koşullarına göre yaklaşık 30-35 saat yüzmenin ardından 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Sadrazam köyü Koruçam Burnu’ndan karaya çıkması planlanıyor.

Bu bağlamda, Mersin - Kıbrıs Solo Yüzme Geçişinin tanıtım toplantısının bu sabah 10.00’da Mersin Marina’da yapıldığı belirtildi.