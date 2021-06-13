Milli Takım için mücadele ettiler

Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Şükrü Arusan Taekwondo Milli takım seçme müsabakaları yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapılan Şükrü Arusan Taekwondo Milli takım seçme Taeryon (Serbest Müsabaka) yarışmalarında dereceye girenler de belli oldu.
BAYANLAR Taeryon (Serbest Musabaka) SONUÇLARI:
1.KATAGORİ: 1. Pınar Akarpınar 2.Rabia Tarım 3.Didem Yener
2.KATAGORİ: 1. Şerife Patlar 2.Hande Erşahinoğlu 3.Gülcan Abdullah
3.KATAGORİ: 1. Hatice Alyanak 2.Öncel Alyanak 3.Tuba Şenel
4.KATAGORİ: 1. Stephania Gukovskaya 2.Elizaveta Koriabkina 3. Natalia Veranya
5.KATAGORİ: 1.Elif Baştaş 2.Peri Masal Gül 3.Hilal Gökbulut
6.KATAGORİ: 1.Yeşim Çetinaslan
ERKEKLER Taeryon (Serbest Musabaka) SONUÇLARI:
1.KATAGORİ: 1. Arda Aslan Öztürk 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Zeynel Yıldırım
2.KATAGORİ: 1.Sezer Er 2.Kerim Karpuz 3.Taner Kara
3.KATAGORİ: 1.Kıvanç Çağlin 2.Özkay Ramiz 3.Mahmut Colayır
4.KATAGORİ: 1. Yusuf Seyhan Şen 2.Çetin Çiftsüren 3.Şakir A. Yağızsoy
5.KATAGORİ: 1. Batuhan Derya 2.Hakkı Furkan Gül 3.Erol Değirmen
6.KATAGORİ: 1. Semih Tarkmen 2.Şakir Yağızsoy 3.İbrahim Kurt
7.KATAGORİ: 1.Muhammed Safa Kılıç 2.İbrahim Demir 3.Abdullah Baştaş
8.KATAGORİ: 1.Arel Özberkman 2.Ali Liman 3.İsmail Kurt
9.KATAGORİ: 1.Maxim Sopiluk 2.Andrei Gudkov 3.Stephen Vasilov
10.KATAGORİ: 1.Kevin Gacenov 2.Emrullah Baştaş 3.Benya Rysin
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