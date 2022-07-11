Milli Badmintoncumuz Nehir Deniz'den çifte şampiyonluk

Bulgaristan’ın Haskova şehrinde, 8-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan ‘’Bulgarian U15 İnternational Haskova-2022‘’ Badminton turnuvasında, Milli Sporcumuz Nehir Deniz çift bayanlar kategorisinde önce çeyrek finalde Yunan-Bulgar çiftini 2-0, yarı final ve final müsabakalarında ise Bulgar çiftleri 2-1 yenerek şampiyon oldu. Karışık çiftler kategorisinde ise yarı finalde Fransız çiftini 2-0, final müsabakasında da Bulgar çiftini 2-1 yenerek şampiyon olmayı başardı. Ev sahibi Bulgaristanın yanı sıra Sırbistan, Yunanistan, Fransa Gürcistan ve Türkiye ile 6 Ülkeden 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada mağlubiyet almadan şampiyon olmayı başaran sporcumuz Nehir Deniz ile partneri Mehmet Can Töremiş’i ve Aysu Arslan'ı da ülkemiz adına kazandıkları başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.