Milletvekilleri, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti

Bağımsız milletvekilleri, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna hayırlı olsun ziyaretinde bulunurlarken, Federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, ziyaretle ilgili açıklamasında “Milletvekillerimiz çalışmalarımızı takdirle takip ettiklerini, sıkıntımız olduğunda çocuklarımızın yanında olduklarını bizlere ilettiler.” ifadelerini kullandı

Bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç yenilenmiş Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Ziyarette KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Menteş Baytaroğlu hazır bulundular. Hasan Sapsızoğlu, milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’in ziyaretleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:“Bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç yenilenmiş Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Ziyarette göreve geldiğimiz ilk gün bugüne yaptığımız sportif çalışmaları ve tadilat sürecini görüşerek, 2021 yılında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizi, hedeflerimizi aktardık. Milletvekillerimiz çalışmalarımızı takdirle takip ettiklerini bir sıkıntımız olduğunda çocuklarımızın yanında olduklarını bizlere ilettiler. Cimnastik Federasyonumuzun asil bir görev üstlendiğini ve tüm branşların temeli olan cimnastiğe ilginin arttığını belirttiler.Cimnastik Federasyonumuza ziyarette bulunan, çalışmalarımızda bize başarılar dileyen milletvekillerimize çok teşekkür ederiz. Milletvekillerimizin çocuklarımızın yanında olmalarını bilmek bizleri mutlu etti.”