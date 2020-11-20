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Mevlevililer halı sahada buluştu

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Mevlevililer halı sahada buluştu
İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi’de sezonun tamamlanmasının ardından futbol özlemi halı sahada gideriliyor.
Selçuk Aydın başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve takımda forma giymiş olan futbolcular, halı sahada maç yaptılar. Böylelikle kırmızı beyaz renklere gönül verenler böylelikle özlemlerini halı sahada giderdiler.
Futbolda yaşanan belirsizlik sonrasında 2020 – 2021 Futbol Sezonunun başlamaması nedeniyle futbolcular ve teknik adamlar, futbol özlemlerini halı sahalarda ve master maçlarında gidermeye başlamışlardı.
 
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