Mete Adanır Stadı, SOS veriyor

Girne Mete Adanır Stadında projektörlerdeki sorunlar 2 gece maçında ortaya çıkarken, zeminin de sakatlığa davetiye çıkarır duruma gelmesi dikkat çekt

Necati KÜLAHLILAR

Girne takımlarına ev sahipliği yapan Girne Mete Adanır Stadındaki sorunlar gün geçtikçe artmaya başladı.

Projektörlerdeki sorunlar 2 gece maçında ortaya çıkarken, zeminin de sakatlığa davetiye çıkarır duruma gelmesi dikkat çekti.

Gönyeli ile Binatlı arasında oynanan K-PET Süper Lig play out maçı ile Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ikinci maçında, stad projektörleri sönerek sıkıntı yarattı.

Mete Adanır Stadının zemini ise yer yer kurumaya başlarken, sert zeminin düz olmaması futbolcuları sıkıntıya sokuyor.

