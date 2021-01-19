Mete Adanır Anma Töreni, gerçekleştirilemeyecek

Doğan Türk Birliği ve Mete Adanır Vakfı tarafından Her yıl düzenlenen Mete Adanır Anma Töreni,pandemi koşullarından dolayı yapılmayacak.
Doğan Türk Birliği’nden,Mete Adanır Anma Töreni ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Her yıl düzenlenen Mete Adanır Anma Töreni, içerisinde yer aldığımız pandemi süreci gözönünde bulundurularak maalesef gerçekleştirilemeyecektir.
Adanır Ailesi ve Mete Adanır Vakfı adına kabri sadece Mete Adanır Vakfıbaşkanı tarafından ziyaret edilecektir. Saygıyla duyurulur.”
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