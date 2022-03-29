Mesarya Yıldızları, salona kavuştu

Geçitkale bölgesinde çalışmalarını sürdüren Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübünün çalışmalarını daha iyi şartlarda yapabilmesi için çalışmalar tamamlandı.
Yapılan çalışmalarla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Geçitkale’de yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübümüzün çalışmalarını daha da ileriye taşıyarak çocuklarımıza hak ettikleri ortamları yaratabilmek adına tam bir dayanışma içerisinde yeni salonumuzu yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu bağlamda ilgili yerin çocuklarımızın kullanımına verilmesine destek verenlere, boya desteği veren Kale Boya’ya, bakım onarım için çok büyük bir destek veren Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.
Bu arada Cimnastik Federasyonu olarak kullanılmayan depolar ve ambarları elden geçirerek çocuklarımız için en uygun sağlıklı cimnastik salonlarına dönüştürülebiliriz.
Her bölgemizde bu tip atıl vaziyette yerlerin var olduğunu biliyoruz. İnşallah bu yerleri de sporumuza – çocuklarımıza kazandıracağız.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.