Mesarya Yıldızları, salona kavuştu

Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübünün, Geçitkale’de çalışmalarını yaptığı salon daha iyi duruma getirilirken, Hasan Sapsızoğlu “tam bir dayanışma içerisinde yeni salonumuzu yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kullanılmayan depolar ve ambarları cimnastik salonlarına dönüştürülebiliriz.”

Geçitkale bölgesinde çalışmalarını sürdüren Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübünün çalışmalarını daha iyi şartlarda yapabilmesi için çalışmalar tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Geçitkale’de yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübümüzün çalışmalarını daha da ileriye taşıyarak çocuklarımıza hak ettikleri ortamları yaratabilmek adına tam bir dayanışma içerisinde yeni salonumuzu yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu bağlamda ilgili yerin çocuklarımızın kullanımına verilmesine destek verenlere, boya desteği veren Kale Boya’ya, bakım onarım için çok büyük bir destek veren Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Bu arada Cimnastik Federasyonu olarak kullanılmayan depolar ve ambarları elden geçirerek çocuklarımız için en uygun sağlıklı cimnastik salonlarına dönüştürülebiliriz.

Her bölgemizde bu tip atıl vaziyette yerlerin var olduğunu biliyoruz. İnşallah bu yerleri de sporumuza – çocuklarımıza kazandıracağız.”

