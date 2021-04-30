Mesarya Yıldızları çalışmalara başladı

Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği, pandemi nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra çalışmalarına başladı.

Geçitkale’de faaliyetlerini sürdüren Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği,sentetik zeminli Geçitkale Sahasında, açık havada antrenmanlarına başlarken, bugünden itibaren salon çalışmaları da başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamada “Her zaman savunduğumuz gibi spor yapan çocuk hayata 1 – 0 önde başlar. Sağlıklı, çalışkan ve başarılı yeni nesiller yetiştirmek adına, herşey çocuklarımız için diyerek çalışmalarımıza başladık.” ifadeleri kullanıldı.



