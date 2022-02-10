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Merve Çelebi, Avrupa sahnesine çıkacak

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Merve Çelebi, Avrupa sahnesine çıkacak
Voleybolda elit sporcumuz Merve Çelebi, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile yeni bir mücadeleye katılıyor.
Çelebi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Kar Voleybolu Avrupa Turu’nda mücadele edecek.
Geçtiğimiz yıl Kar Voleybolu Milli Takımı ile önemli başarılar elde eden, Avrupa Turu kapsamında Avusturya’da düzenlenen etaplarda Avrupa şampiyonluğu başarısı yaşayan Çelebi, bu yıl kar mücadelesine Kahramanmaraş’ta başlayacak. 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan organizasyon için Pazar günü Antalya’ya giden Çelebi, milli takım ile organizasyonun hazırlıklarına başladı.
 
 
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