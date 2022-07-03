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Mertdoğan Soyalan kabri başında anıldı

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Güreş sporuna uzun yıllar hizmet veren merhum Mertdoğan Soyalan, ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı

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Mertdoğan Soyalan kabri başında anıldı
KKTC Güreş Federasyonu’na uzun yıllar hizmet vermiş, KKTC Güreş Federasyonu Eğitim Birimleri Sorumlusu, baş antrenör ve başhakem görevlerinde de bulunmuş olan Mertdoğan Soyalan vefatının birinci yılında Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Anma törenine merhum Mertdoğan Soyalan’ın eşi Dr. Hatice Soyalan, kardeşi Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, KKTC Güreş Federasyonu Eski Başkanı Hüseyin Kavaz, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Duygulu anların yaşandığı anma töreninde, din görevlisi tarafından mevlit okutuldu ve Mertdoğan Soyalan’ın kabrine çiçekler bırakıldı.
 
 
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