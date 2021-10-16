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Menteş’ten, Kuni’ye plaket

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Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş, İskele’de Polis Müdürlüğü görevine başlayan Kasım Kuni’ye plaket takdim etti

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Menteş’ten, Kuni’ye plaket
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Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, İskele’de Polis Müdürlüğü görevine başlayan Kasım Kuni’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş ziyarette yaptığı konuşmada Kuni’ye yeni görevinde başarılar diledi. 1934’den bugüne gençlerin spor alanında İskele temsilcisi olan kulübün faaliyetlerini anlattı ve her alanda güvenlik güçleri ile iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.
Metin Menteş İskele Polis Müdürlüğü görevine başlayan Kasım Kuni’ye bir de anı plaketi takdim etti.

 
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