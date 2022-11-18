Mazhar Choudhry’den TTFF U21 Karması onuruna yemek

ChinaBazaar direktörü Mazhar Choudhry, Cumhuriyet Kupası için adamıza gelen TTFF Karması futbolcuları onuruna yemek verdi. Gerçekleşen yemeğe KTFF Başkan Sertoğlu’nun yanı sıra Deniz Plaza Direktörü Turgay Deniz ve TTFF Başkanı İrfan Davulcular katıldı.
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