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Masterlerimizden de Türkiye Air Badminton Şampiyonasında başarılı sonuçlar

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Masterlerimizden de Türkiye Air Badminton Şampiyonasında başarılı sonuçlar
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Antalya'da düzenlenen Air Badminton Masterler Türkiye Şampiyonasında Ülviye Beşe ve Güngör Acar, Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye'nin Antalya ilinde düzenlenen Air Badminton Türkiye Masterler Şampiyonası’nda çift kadınlar kategorisinde yarışan Ülviye Beşe ve çift erkekler kategorisinde mücadele eden Güngör Acar Türkiye üçüncüsü olmayı başardılar.
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