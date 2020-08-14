Masterler, Hoca’yı anacaklar

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün unutulmaz başkanları arasında yerini alan Ali Hoca, 4 master takımı arasında düzenlenecek turnuva ile anılacak

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün unutulmaz başkanları arasında yerini alan Ali Hoca ölümün 11. yılında, Masterler arasında düzenlenecek turnuva ile anılacak.

Özelde Türk Ocağı Lı̇masol Spor Kulübüne genelde ise Kıbrıs Türk futboluna önemli katkılar yapan merhum Ali Hoca tam bir futbol aşığı olup, futbolla yatıp futbol ile kalkan tam bir spor sevdalısıydı. 2. Ali Hoca Masterler Anı Turnuvasındaki karşılaşmalar Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşmaları futbol federasyonuna bağlı hakemler yönetecek. 21 Ağustos Cuma günü oynanacak final maçları sonrası ödül töreni Orhan Dural Stadında düzenlenecek.

18 Ağustos 2020 Salı günü oynanacak maçların programı şöyle:

Saat 19:00 TOL Masterleri - Kartal Masterleri

Saat 20:30 Düzkaya Masterleri - Ortaköy Masterleri

