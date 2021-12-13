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Masal ve Melis’ten, Trabzon’da başarılı sonuçlar

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Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Final Müsabakası'nda yüzücülerimiz Masal Sarıca ve Melis Elif İmil başarılı dereceler elde ettiler

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Masal ve Melis’ten, Trabzon’da başarılı sonuçlar
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Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 10-12 Aralık 2021 tarihlerinde Trabzon'da düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Final Müsabakası'nda yüzücülerimiz başarılı dereceler elde ettiler.
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonuna bağlı yüzücülerimiz Masal Sarıca ve Melis Elif İmil, antrenörlerimiz Can Nazlı ve BuğçeBuba eşliğinde bizleri başarı ile temsil ettiler.
Masal Sarıca ve Melis Elif İmil’in elde ettiği dereceler şöyle:
Masal Sarıca
100m Serbest 01:14.22 A1 barajını geçti
400m Serbest 05:43.90 A1 barajını geçti
50mSerbest 00:33.26 A2 barajını geçti
Melis Elif İmil
100m Kurbağalama 01:27.30 A3 barajını geçti
50mKurbağalama 00:41.41 A2 barajını geçti
200mKurbağalama 03:09.09 A3 barajını geçti
200m Karışık 03:02.21 A1 barajını geçti
Yaptıkları bu derecelerle Melis Elif İmil Altın, Masal Sarıca Gümüş madalya ile ödüllendirildiler.
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu ise yaptığı açıklama ile sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
 
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