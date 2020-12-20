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Maraş ile motive oldular

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Maraş ile motive oldular
Mağusa kökenli Kıbrıs Rum kulübü AnorthosisFamagusta, Türkiye takımı Beykoz Belediye ile oynadığı EHF Hentbol Kupası 3. tur rövanş maçına Kapalı Maraş’ın fotoğrafının kullanıldığı tanıtım kartı ile rövanş maçına motive oldu.
TRT’den canlı yayınlanan maçın oynandığı stadta ise Kıbrıs ve Türkiye bayrakları birlikte göndere çekildi.
AnorthosisFamagusta kulübünden maç öncesinde yapılan açıklamada ise “Kulübümüz için çok büyük bir gün. Kulübümüzün hentbol departmanında her bir başarı ve gurur verici bir eleme diliyoruz.Mağusa için oynuyoruz! Kıbrıs için oynuyoruz!” ifadeleri kullanıldı.
 
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