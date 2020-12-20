Maraş ile motive oldular

Mağusa kökenli Kıbrıs Rum kulübü AnorthosisFamagusta, Türkiye takımı Beykoz Belediye ile oynadığı EHF Hentbol Kupası 3. tur rövanş maçına Kapalı Maraş’ın fotoğrafının kullanıldığı tanıtım kartı ile rövanş maçına motive oldu.
TRT’den canlı yayınlanan maçın oynandığı stadta ise Kıbrıs ve Türkiye bayrakları birlikte göndere çekildi.
AnorthosisFamagusta kulübünden maç öncesinde yapılan açıklamada ise “Kulübümüz için çok büyük bir gün. Kulübümüzün hentbol departmanında her bir başarı ve gurur verici bir eleme diliyoruz.Mağusa için oynuyoruz! Kıbrıs için oynuyoruz!” ifadeleri kullanıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.