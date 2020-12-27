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Mangal ve uçuş keyfi yaptılar

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Mangal ve uçuş keyfi yaptılar
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD)üyeleri Gönyeli’de bulunan uçuş pistinde keyifli bir gün geçirdiler.
Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği üyeleri önce uçuşlarını gerçekleştirirlerken, uçuş sonrasında mangalları yaktılar.
Yılbaşı öncesinde önce uçuş keyfi sonra mangal keyfi yapan Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği üyeleri, uçuş pistine gelen meraklı kişilere uçak helikopterlerinin uçurtma tekniklerini öğrettiler.
 
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