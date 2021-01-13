Manavoğlu’ndan, Cimnastik Federasyonuna övgü

Halkın Partisi (HP) milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.
Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Hasan Sapsızoğlu ve ekibi canla başla çalıştılar. Bu çalışmaların sayesinde seneler sonra hakettiğimiz cimnastik salonuna kavuştuk. Emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.
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