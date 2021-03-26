Manavoğlu, fitnessçilerle gurur duyuyor

Mehmet Manavoğlu, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunu ziyaret ederken, “İyi ki böylesi değerli sporcu ve eğitmenlerle bir araya gelmişiz. Böyle bir spor tesisini görmek ve başarı hikâyelerini dinlemek büyük mutluluk ve gurur verdi.” açıklamasını yaptı

Küçük Kaymaklı yöneticisi, Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunu ziyaret etti.

Mehmet Manavoğlu’nun ziyaretlerle ilgili açıklamaları şöyle:

“Ülkemiz sporuna çok büyük katkısı olan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunu ve NEV Fitness Merkezini ziyaret ettik.

Ülkemizde çocuklarımız adına böylesi bir spor tesisini görmek ve başarı hikâyelerini dinlemek bizlere büyük mutluluk ve gurur verdi. Federasyon binasında antrenman yapan şampiyon sporcularımızla da sohbet etme ve onları izleme şansı bulduğumuz bu ziyarette;

NEV Çocuk Fitness sporcularının ülkemizi temsilen Türkiye, Avrupa ve Dünya podyumlarında elde etmiş oldukları şampiyonlukları, KKTC adına uluslararası IFBB-WFF-IBFF Federasyonlarına üyelik sürecini gurur ve mutlulukla dinledik. İyiki gitmişiz ve iyi ki böylesi değerli sporcu ve eğitmenleri ile bir araya gelmişiz.

Ülkemizin en değerlileri çocuklarımıza sporu sevdiren ve uluslararası alanda şampiyonalara katılma şansı veren böylesi güzel bir ortamda bulunmaktan gurur duyduk.”

