Mahmut Sertoğlu, Lefkoşa’da toprağa verildi

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun babası Mahmut Sertoğlu, İsmail Safa Camisinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Lefkoşa Mezarlığına toprağa verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu'nun babası Mahmut Sertoğlu toprağa verildi.

Dün sabah hayatını kaybeden Mahmut Sertoğlu'nun cenazesi Lefkoşa Mezarlığına defnedildi. İsmail Safa Camisinde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, futbol camiası ve kalabalık bir vatandaş kitlesi katıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu,başkan Hasan Sertoğlu’nun babası Mahmut Sertoğlu’nun vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesaj şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu’nun değerli babası Mahmut Sertoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik.

Merhum Mahmut Sertoğlu’na Allah’tan rahmet, başta federasyon başkanımız Hasan Sertoğlu olmak üzere tüm aileye sabır ve başsağlığı dileriz. Merhum Mahmut Sertoğlu’nun cenazesi dün öğlen 12.00’de Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.”

