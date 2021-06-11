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Mağusa’dan, Erenköy ve Sipahi’ye destek

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İsmail Arter, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Sipahi Köyü Muhtarı ve köyün gençleri ile bir araya gelerek sportif açıdan kendilerine destek verdi

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Mağusa’dan, Erenköy ve Sipahi’ye destek
Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Sipahi Köyü Muhtarı ve köyün gençleri ile bir araya geldi.
GMB Başkanı Arter, Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak ile gerçekleştirilen buluşmada spora destek verdiğini vurguladı. Buluşmanın ardında GMB Başkanı Arter ve Yenierenköy Başkanı Yeşilırmak kısa bir açıklama gerçekleştirdi.
Arter: Tecrübelerimizi aktaracağız
Arter, bölgelerdeki sıkıntıların aynı olduğunu, şehir belediyesi olarak, Erenköy belediyesi ile karşılıklı bazı konularda istişare ederek imkânlarının bir kısmını Erenköy Belediyesi’ne dolayısıyla Sipahi gençliğine yardım maiyetinde bulunduklarını belirtti.
Bizdeki spor imkânlarının o bölgede olmayanları her koşulda yardımlarının olacağını belirten Arter, bundan sonraki diğer çalışmalarda da Gençlik Merkezleri ile ilgili yapacakları çalışmalarda da tecrübelerini aktaracağını dile getirerek, ilişkilerinin bu yönde devam edeceğini vurguladı.
Yeşilırmak: Arter’den memnunum
“İsmail Arter’in sıkıntıları olduğunda yardımlarını esirgemediğini dile getiren Yeşilırmak, Mağusa Belediyesi büyük belediyelerden bir tanesidir.
Arter’den memnunum ve ilişkilerimizi geliştirmek istiyorum. Yenierenköy Belediyesi de yavaş yavaş kurumsal bir yapı olma yönünde ilerliyor. Mağusa Belediyesi ile sürekli olaraksistişare içindeyiz.
Muhtar ve kulüp başkanı Göksal Hacıhasanoğlu’na ve diğer tüm katkı koyan arkadaşlara teşekkür ederim.
 
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