Mağusa Spor Akademisi, Mithat Tekçam’ı ziyaret etti

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Ahmet Ogan başkanlığında, yönetici Mehmet Yalçın’la birlikte Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan’da, 2023 yılı faaliyet programı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a bilgiler vererek, son iki sezonda Kadınlar liginde namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımın yeni sezondaki hedefleri konusunda görüşlerini aktararak, çalışmalarında başarılar diledi.

ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZİ SPORUN İÇİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, derneğin faaliyetleri hakkında TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a bilgi verirken, kadın futbolunda geleceğe yönelik olarak yatırım yapmak için futbolcu altyapısı kurduklarını belirterek çalışmalara başladıklarını belirtti. Son yılarda Voleybol’da gelişim gösterdiklerini, Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde mücadele etmeye devam ettiklerini belirten başkan Ahmet Ogan, kadın futbolunda da son yıllarda elde edilen şampiyonluklara vurgu yaptı. Başkan Ahmet Ogan, dernek olarak Sportif faaliyetlerle çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun içinde tutmaya özen göstererek çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Spor Dairesi, Kıbrıs Türk Futbol Federsyonu ve Voleybol Federasyonu’na kayıtlı tek özel akademi olduğunu belirten Ogan, Tekçam’a, yoğun iş mesaisinde dernek başkan ve yönetime zaman ayırdığı ve kabul ettiği için teşekkür etti. Ziyaretin ardından Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, yönetici Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a, Puma Kadınlar liginde şampiyon olan takımın şampiyonluk forması takdim edildi.

