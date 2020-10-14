LTTFF liglerinin ismi değişti

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu liglerinde isim değişikliğine gidilirken, liglerin bu yıl “Les Ambassadeurs Hotel Marina” olarak adlandırılması kararlaştırıldı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) yönetim kurulu basın açıklaması yaparakLondra Türk Toplumu Futbol Federasyonu liglerinde isim değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonundan yapılan basın açıklaması şöyle:

“Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ile FalyalıGroup arasında yapılan 2020/2021 anasponsorluk anlaşmasında, başkan Osman Ercen’in görüşmelerin ardından liglerde isim değişikliği gündeme geldi.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ligleribu yıl “LesAmbassadeurs Hotel Marina” olarak adlandırılmasına karar verildi. LTTFF yönetim kurulu olarak tekrardan Halil Falyalı’ya bize özel ilgiden dolayı ve bu katkısından dolayı sonsuz teşekkür ederiz.”

