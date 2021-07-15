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"LTFF Kıbrıslı Türklerin sesinin dünyada duyulmasında önemli bir rol üstlendi"

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"LTFF Kıbrıslı Türklerin sesinin dünyada duyulmasında önemli bir rol üstlendi"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Osman Ercen’i kabul ederek, bir süre görüştü.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Canaltay, LTTFF’nin Londra’daki Kıbrıslı Türkleri tek çatı altında toplayan önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin sesinin dünyada duyulmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. 
LTTFF çalışmalarına her zaman destek olmaya hazır olduğunu belirten Canaltay, Ercen’e çalışmalarında başarılar diledi.
Kabul sırasında LTTFF’nin çalışmalarını ve projelerini aktaran Ercan, Bakan Canaltay’a da göreve atanması nedeniyle başarılar diledi. 
Ercen’e ziyaretinde LTTFF KKTC Temsilcisi Kemal Köseoğlu eşlik etti.

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