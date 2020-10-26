LTB, Yusuf Kaptan bölgesini temizledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yusuf Kaptan Sahası ve çevresinde temizlik yaparak, bölgede daha sağlıklı spor yapılmasına katkı koydu.
Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığını devraldığı gün yapılan top atışından etkilenen sentetik zemin de temizlenirken, Yenicami kulübü yayınladığı mesajla, Lefkoşa Türk Belediyesine teşekkür etti.
Yenicami kulübünden yapılan açıklamada “Yusuf Kaptan Sahası ve çevresinde oluşan kirliliğin temizlenmesinde emek veren Lefkoşa Türk Belediyesi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullanıldı.
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