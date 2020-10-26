banner480
banner69
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
54 0
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
17 0
 
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
60 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
19 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
659 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
29 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
banner529

LTB, Yusuf Kaptan bölgesini temizledi

banner476

LTB, Yusuf Kaptan bölgesini temizledi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yusuf Kaptan Sahası ve çevresinde temizlik yaparak, bölgede daha sağlıklı spor yapılmasına katkı koydu.
Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığını devraldığı gün yapılan top atışından etkilenen sentetik zemin de temizlenirken, Yenicami kulübü yayınladığı mesajla, Lefkoşa Türk Belediyesine teşekkür etti.
Yenicami kulübünden yapılan açıklamada “Yusuf Kaptan Sahası ve çevresinde oluşan kirliliğin temizlenmesinde emek veren Lefkoşa Türk Belediyesi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullanıldı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.