LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Başkan Sertoğlu'nu ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve heyeti, Kıbrıs Türk futbol Federasyonu’nu ziyaret etti. Hasan Sertoğlu tarafından kabul edilen Harmancı, Lefkoşa ile ilgili düşüncelerini anlattı.

Sertoğlu: “Lefkoşa’daki seçim herkes tarafından önemseniyor”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Harmancı’ya başarılar dileyerek, “Lefkoşa başkent. Bu nedenle seçim ve sonuçları herkes tarafından önemseniyor. Kolay bir seçim olmayacak. Ekibinizle sizlere başarılar dilerim” dedi.

Lefkoşa seçiminin tek başına bir seçim olmadığını vurgulayan Sertoğlu, “Ülke siyasetinin geleceğinde söz sahibi olacak, yön verecek bir seçim. Lefkoşa seçimleri bu nedenle fark yaratıyor” dedi.

Harmancı: “Ülke gençliğine KTFF üzerinden büyük hizmet veriliyor”

Harmancı kabul için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, KTFF’nin istikrarlı bir şekilde ülkeye hizmet ettiğini belirtti. Ülke gençliğine KTFF organizasyonu üzerinden büyük bir hizmet verildiğini vurgulayan Harmancı, kendi ekibi içerisinde de futboldan gelen adayların varlığına dikkat çekti.

Spor altyapısına KTFF ile birlikte katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Harmancı, “Bu şehirde spor alt yapısına ciddi bir yatırım var. Yeni dönemde ciddi şekilde, futbol, tenis, basketbol sahalarının olacağı bir park için proje yaptık.” dedi.

Futbol alt yapılarında binlerce gencin varlığına dikkat çeken Harmancı, “Kızılbaş Parkı’nı nasıl dayanışma içerisinde başardıysak, yeni projeleri de birlikte başaracağız” ifadesini kullandı.

