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Londra’dan, Kuzey Kıbrıs'a top bağışı

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kadınlar Kolu ile TCCA, Kuzey Kıbrıs'taki savunmasız topluluklara yardım etmek için futbol topları bağışladı

Londra’dan, Kuzey Kıbrıs'a top bağışı
Osman Ercen başkanlığındaki Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun (LTTFF) Kadınlar Kolu, yeni bir projeye imza attı.
LTTFF Yönetimi ve TCCA ile yeni bir projeyi üstlenirken, proje ile Kuzey Kıbrıs'taki savunmasız topluluklara yardım etmek için futbol topları bağışı yapıldı. Bunu duyurmaktan gurur duyuyoruz diyen LTTFF Kadınlar Kollu Temsilcisi Gulfidan Dervish, Yeni Boğaziçi Futbol Kulübü / TCCA'dan Bayram Çubuk ve Edible London'dan Soner Karagözlü, teslim edilecek kutuları hazırlarken birlikte fotoğraf çektiler.
Bağışın Kuzey Kıbrıs'a ulaşmasını gerçekleştiren Medi Foundation ve Edible London'a ve Ulaşım Hizmetleri için de Euro Med şirketine teşekkür edildi.
 
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