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Londra futbolu,“Londra’dan Futbolda” konuşulacak

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Osman Ercen, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u ziyaret ederken ziyarette, “Londra’dan Futbol” isimli bir programın BRT-2 Kanalında yayınlanmasına karar verildi

Londra futbolu,“Londra’dan Futbolda” konuşulacak
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’u ziyaret etti.
Ercen’e ziyaretinde LTTFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nasıfoğluları ile LTTFF KKTC Temsilcisi, Kemal Köseoğlu da eşlik etti.Bazı temaslar için adaya gelen Osman Ercen Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun faaliyetlerini Kuzey Kıbrıs’ta da duyurulmasına olanak sağlamak ve bu konuda işbirliği yapmak için Özkurt’u ziyaret ettiğini belirterek destek istedi.
BRTK müdürü Özkurt ise herzaman için destek verdikleri Londra Türk Toplumu’na futbol konusunda da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Osman Ercen görüşmede Londra ile ilgili bir program yapılmasını talep ederken Özkurt ise bunun hemen başlaması için gerekli çalışmaların başlaması talimatını verdi.
Yapılan görüşme sonrasında çok yakın bir zamanda “Londra’dan Futbol” isimli bir programın BRT-2 Kanalında yayınlanmasına karar verildi.
 
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