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Liseler futbolda şampiyon Atleks Sanverler Ortaokulu

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Liselerarası futbol şampiyonasında Atleks Sanverler OrtaokuluÇanakkale Ortaokulu’nu 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu

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Liseler futbolda şampiyon Atleks Sanverler Ortaokulu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselerarası futbol şampiyonasında Atleks Sanverler Ortaokulu şampiyon oldu.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan 3.’lük ve final maçlarının ardından dereceye giren okullar belli oldu. Finalde rakibi Çanakkale Ortaokulu’nu 3-1 mağlup eden Atleks Sanverler Ortaokulu, KKTC Şampiyonu olurken, Çanakkale Ortaokulu ikinci oldu.
Final maçı öncesinde oynanan 3’üncülük maçında ise İrsen Küçük Ortaokulu ile Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu karşılaştı. Zevkli geçen karşılaşmayı İrsen Küçük Ortaokulu son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazanarak turnuvayı 3.sırada tamamladı. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ise 4’üncü sırayı aldı.
Karşılaşmalar sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara kupaları Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından takdim edildi.
 
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