Liderlik koltuğu vergicilerin

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 6. Hafta tamamlanırken, B grubunda Gelir ve Vergi Dairesi liderliğe yükseldi

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında 6. hafta maçları tamamlandı. Önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmalar ile grup maçları tamamlanacak olan turnuvada, ilk 4’te yer alacak takımlar çeyrek finallere kalacak.

Çarşamba akşamı oynanan B grubu karşılaşmalarında Gelir Vergi Dairesi, Tarım Bakanlığı’nı mağlup ederek liderliğe yükseldi. Bu grupta çeyrek finale kalacak olan 4. Takım için Haspolat Cezaevi ile Din İşleri Dairesi arasında heyecan son maçta devam edecek.

6. Hafta maç sonuçları

A GRUBU

Cengiz Topel H.-Jeoloji Maden D.: 2-4

Merkezi Cezaevi-Gümrük Dairesi: 1-0

Devlet P.-Turizm Bakanlığı: 5-4

B GRUBU

İhtiyat Sandığı-Elektirik Kurumu: 3-0 (H)

Devlet Hastanesi-Din İşleri: 7-10

Tarım Bakanlığı-Vergi Dairesi: 2-6

7. ve Son Hafta Programı

A Grubu

30 Kasım Pazartesi

Saat 18.00 Karayolları-Devlet Piyangoları

Saat 19.00 Gümrük D.-Cengiz Topel

Saat 20.00 Turizm Bakanlığı-Merkezi Cezaevi

B Grubu

2 Aralık Çarşamba

Saat 18.00 Din İşleri-İhtiyat Sandığı

Saat 19.00 Haspolat Cezaevi-Tarım Bakanlığı

Sat 20.00 Vergi Dairesi-Devlet Hastanesi

A GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Merkezi Cezevi 5 5 - - 49 5 15 44

2.Turizm Bakanlığı 5 3 1 1 36 16 10 20

3.Gümrük Dairesi 5 3 - 2 18 14 9 4

4.Devlet Piyangoları 5 3 - 2 26 29 9 -3

5.Jeoloji Madem D. 6 2 1 3 15 30 7 -15

6.Cengiz Topel Hast. 5 1 - 4 16 29 3 -13

7.Karayolları Dairesi 4 0 0 4 12 37 0 -25

B GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Gelir ve Vergi D. 5 5 - - 44 12 15 32

2.Tarım Bakanlığı 5 4 - 1 41 13 12 28

3.Devlet Hastanesi 5 3 - 2 33 31 9 2

4.Haspolat Cezaevi 5 2 1 2 23 19 7 4

5.Din İşleri Başk. 5 1 1 3 23 32 4 -9

6.Elektrik Kurumu 6 1 - 5 7 24 3 -17

7. İhtiyat Sandığı 5 1 - 4 15 55 3 -40