Liderimizin resmi salona asıldı

Cimnastik Federasyonu salonunun tadilat çalışmalarında sona gelinirken, “Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu” yazılı tabela salona asıldı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmalarındasona gelindi.

Peyak binaları olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısı değişirken, iç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlandı.

İsmi Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak olan salonun girişine “Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu”yazılı tabela da asıldı. Liderimiz Dr Fazıl Küçük’ün kahve içerken çekilmiş ünlü fotoğrafının kullanıldığı tabela, yenilenen salona ayrı bir anlam katmış oldu. Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu, 21 Aralık Pazartesi günü açılacak.



