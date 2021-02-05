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Lema’nın tercihi trx ile yoga

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Lema’nın tercihi trx ile yoga
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Necati KÜLAHLILAR
Başarılı kadın voleybolcularımızdan Lema Seyh, pandemi nedeniyle sporun durduğu, salonların kapatıldığı bu dönemde de spor yapmaya devam ediyor.
Lema Seyh bireysel çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Salonlar kapanmadan bir trx eğitmeni olarak, trx ile sezona hazırlanırdım. Ancak salonlar kapandıktan bu yana vücudumu ve ruhumu birazcık dinlendirmek için kendimi yogaya verdim.”
 
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