Lefkoşalı cimnastikçiler, Asya için sahnede

“Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz” sloganıyla belediye organizasyonunda yapılacak etkinlikte Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri de sahne alıp gösterilerini Asya için sunacaklar

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), SMA Tip-1 hastası Asya bebek için 26 Ağustos Perşembe günü Merkez Lefkoşa’da spor etkinliği düzenliyor.

“Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz” sloganıyla belediye organizasyonunda yapılacak etkinlikte, elde edilecek tüm gelir Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak. Spor salonlarının farklı aktiviteleri ile yer alacağı etkinlikte, katılımcılar, etkinlik boyunca sağlıklı yiyecek-içecek stantlarından alışveriş yapabilecek. Katılımcıların Asya bebeğe umut olurken, DJ eşliğinde spor yaparak, güzel bir gün geçirilecek.

17.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe girişte, aşı kartı, PCR ve/veya antijen test sonucunun gösterilmesi gerekiyor. Etkinliğe Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri de katılacaklar. Hazırlıklarını sürdüren Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri Asya için en güzel gösterilerini sunmayı hedefliyorlar.

“Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz”, 18.30-18.40 arasında gerçekleştirilecek Cimnastik Show’da Lefkoşa Cimanstik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü ile birlikte sahne alacak.



