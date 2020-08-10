Lefkoşalı Cimnastikçiler, Aksoy’u uğurladılar

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği başkan, antrenör, cimnastikçi ve velileri, düzenlenen piknik ile kulübün başarılı antrenörlerinden Hasan Aksoy’u askere uğurladılar.
Bugün Gülseren Eğitim Taburunda vatani görevine başlayan ve 1 yıl boyunca çavuş olarak görev yapacak olan Hasan Aksoy için Taşkent Piknik Alanında düzenlenen pikniğe yoğun katılım oldu.
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da katıldığı piknik eğlenceli geçerken, sürpriz piknikten büyük mutluluk duyan Hasan Aksoy, duygusal anlar yaşadı.
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