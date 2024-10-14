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Lefkoşa Güreş İhtisas kupaları topluyor

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Lefkoşa Güreş İhtisas kupaları topluyor
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Mehmet Özburak Gençler Grekoromen Güreş Müsabakalarında Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü birincilik kupasını kazandı.
Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 13 Ekim 2024 Pazar günü yapılan müsabakalara 3 kulüpten 14 güreşçi katıldı.
TAKIM KLASMANI
1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 140 puan.
2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 125 puan.
3.Lapta Türk Birliği: 40 puan.
SIKLETLER:
55 kg: 1.Kürşat Dalkıç (BİASK), 2.Osman Rustamov (BİASK), 3.Türkay Özdoğan (LGİK).
60 kg: 1.Demir Özkarapınar (LGİK), 2.Ardacan Yılmaz (LTB).
63 kg: 1.Mehmet Atar (BİASK).
67 kg: 1.Ali Burhan (BİASK).
72 kg: 1.Yusuf Ege Yıldız (BİASK).
77 kg: 1.Ahmet Efehan Özkurt (LGİK).
82 kg: 1.Yahya Doğan (LGİK).
87 kg: 1.Yağız Tığ (BİASK).
97 kg: 1.Yusuf Yürük (LGİK).
130 kg: 1.Talha Başaran (LGİK), 2.Mert Çolak (LTB).
 
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