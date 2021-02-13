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Lefkoşa Cimnastikten 10 antrenör kursta

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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği, Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursuna 10 antrenörle katılırken, antrenörler kursta yeni bilgilerle donanıyorlar

Lefkoşa Cimnastikten 10 antrenör kursta
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KKTC Cimnastik Federasyonunun, Türkiye Cimnastik Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği 4 günlük Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursunun üçüncü günü de geride kaldı.
Toplamda 50 antrenörün katıldığı Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursuna, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği de 10 antrenörle katıldı. Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği antrenörleri, Türkay Özata, Hasan Çolak, Ahmet Boztepe,İdal Çukurovalı, Nurcan Türkkal, Hasan Aksoy, Sena Çetinkaya, Sümeyra Güler, Ayhan Eskalanve Uğurcan Arık,kursa katılarak yeni bilgilerle donanıyorlar.
Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneğinden kursa katılımla ilgili şu açıklamayı yapıldı:
“Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursu devam ediyor.Kulüp antrenörlerimiz, sporcularımıza daha bilinçli ve verimli antrenman yaptırabilmek adına KKTC Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen online hakem kursuna katıldılar.
4 gün sürecekArtistik Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursuna katılan tüm ekibimizi özverilerinden ve işlerine olan saygılarından dolayı kutlarız.”
 
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