Lefkoşa Cimnastik’te coşku başladı

KKTC Cimnastik Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren güçlü ve köklü kulüp Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar yeniden coşkulu bir şekilde başladı.Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Kurulunun görüşleri doğrultusunda salonlarda antrenman izni vermesi ile Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar başladı.Deneyimli ve başarılı antrenörleriyle cimnastik camiasında önemli bir yere sahip olan Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar sağlık ve hijyen tedbirleri alınarak yapılıyor.Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan antrenmanlar için salona sadece sporcular ve antrenörler alınıyor. Aileler ise salona alınmıyor.