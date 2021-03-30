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Lefkoşa Cimnastik’te antrenmanlar başlıyor

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Lefkoşa Cimnastik’te antrenmanlar başlıyor
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KKTC Cimnastik Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren güçlü ve köklü kulüp Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar yeniden başlıyor.
Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Kurulunun görüşleri doğrultusunda salonlarda antrenman izni vermesi ile Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar 1 Nisan Perşembe günü başlayacak. Deneyimli ve başarılı antrenörleriyle cimnastik camiasında önemli bir yere sahip olan Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar sağlık ve hijyen tedbirleri alınarak yapılacak.
Pandemi koşullarına uygun olarak yapılacak olan antrenmanlar için salona sadece sporcular ve antrenörler alınacak. Aileler ise salona alınmayacak.
 
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