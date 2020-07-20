Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar

Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine kalabalık bir sporcu grubuyla katılan Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları sergiledikleri performansla büyük alkış topladılar
KKTC Cimnastik Federasyonunun pandemi süreci sonrasındaki ilk büyük organizasyonu olan 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz Cuma akşamı Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilmişti.
Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine kalabalık bir sporcu grubuyla katılan Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları sergiledikleri performansla, 2000’i aşkın kişinin izlediği gecede büyük alkış topladılar.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörlerinin de gösteri yaptığı gecede minik grup ve gösteri grubuyla sahne alan Lefkoşa Cimnastik Kulübü, disiplinli yapısı ve özenle hazırlanmış kareografileriyle gecenin dikkat çeken kulüpleri arasında yer aldı.