banner762
banner815
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
5 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
29 0
 
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
15 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
21 0
Gözler kritik PM toplantısında
Gözler kritik PM toplantısında
18 0
Perde gollü kapandı
Perde gollü kapandı
48 0
13 0
banner797
banner794

Lefkoşa Cimnastik Şöleni’yle şenlenecek

banner476

1.Lefkoşa Cimnastik Şöleni, 14 Mayıs’ta 8 kulübün katılımıyla Merkez Lefkoşa’da yapılacak

banner825
Lefkoşa Cimnastik Şöleni’yle şenlenecek
Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonu ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 14 Mayıs Cumartesi günü 1. Lefkoşa Cimnastik Şöleni düzenleniyor.
SPOR, EĞLENCE VE KUTLAMA BİR ARADA YAŞANACAK
Hem gençler için özel bir gün olan 19 Mayıs’ta kutlama hem cimnastik yapan çocuk ve gençlerin Merkez Lefkoşa çatısı altında buluşarak birlikte spor yapmalarını sağlama hem de aileler ve halkın da katılımıyla Lefkoşalılara şenlik havasında bir gün yaşatmak amacıyla organize edilen Şölen 14 Mayıs Cumartesi günü 16.00-20.00 saatleri arasında yer alacak. 8 kulüpten 550 sporcunun katılacağı sportif aktivitelerin yanısıra Merkez Lefkoşa’da kurulacak yiyecek-içecek standları, farklı eğlence aktiviteleri ile Lefkoşa tam bir şenlik alanına dönüşecek.
8 KULÜP SIRASIYLA GÖSTERİLER SUNACAK
LTB organizasyonu ile gerçekleşecek şölende Lefkoşa Cimnastikkulübü,P&GCimnastik kulübü, BodyformCimnastik kulübü, Ada Cimnastikkulübü,Mesarya yıldızları Cimnastik kulübü, Değirmenlik Belediyesi Cimnastik Ekibi, SesderCimnastik kulübü ve ErbulutCimnastik kulübü yer alacak.
Cimnastik gösteri programı
Lefkoşa Cimnastik Kulübü -16:00-17:00
P&G / Bodyform -17:00 -17:30 
Ada Cimnastik -17:30-18: 00
Değirmenlik Belediyesi / Mesarya Yıldızları -18:00-18:45
SesderCimnastik -18:45-19: 00
Erbulut Jimnastik Kulübü -19:00-20:00
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.