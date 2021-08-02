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Lefkoşa Cimnastik Kulübü, yeni lokâline taşınacak

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Lefkoşa Cimnastik Kulübü, yeni lokâline taşınacak
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Lefkoşa Cimnastik Kulübü, kısa süre içerisinde yeni lokâline taşınacak.
Lefkoşa Cimnastik Kulübünün hayata geçirmeye hazırlandığı spor ve aktivite merkezi yavaş yavaş hizmete hazır hale geliyor. Çocuklara güvenli spor alanları yaratmayı hedefleyen Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Küçük Kaymaklı’da daha önce KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokali olan binada hizmet verecek. Yeni lokalde basketbol sahası, çocuk parkı ve çeşitli oyun aletleri bulunuyor.
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