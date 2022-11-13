Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cumhuriyet için gösteri yaptı

Gençlik Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 39. kuruluş yıldönümü çerçevesinde dün Lefkoşa Atatürk Stadyumunda, Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şölenini gerçekleştirdi.
Şölene KKTC Cimnastik Federasyonu da destek verdi. KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şöleninde gösteri yaptı.Lefkoşa Cimnastik Kulübününgösterisi izleyicilerden büyük ilgi görürken, sporcuların yaptığı hareketler büyük alkış aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.