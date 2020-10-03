Lefkoşa Cimnastik İhtisas’ta neşeli antrenmanlar

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin ve Spor Dairesi’nin antrenman izni vermesinden sonra KKTC Cimnastik Federasyonu da kulüplerine antrenman izni verdi.
Bu kulüplerden olan Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneğinde de antrenmanlar yeniden başladı. 1 ay boyunca arkadaşlarından ve antrenörlerinden uzak kalan sporcular özlemlerini giderirlerken, hırslı bir şekilde de çalışmaya başladılar.
Antrenmanlar neşeli geçerken, sporcu ve antrenörlerin eğlenerek antrenman yapmaları cimnastiği ne kadar özlediklerinin kanıtı oldu.
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